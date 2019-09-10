الإطاحة بمواطنين قتلا مقيمًا دهسًا وسرقا سيارته في الرياض

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شـاكر بن سليمان التويجري، أنه وفي تمام الساعة (9:00) من صباح يوم الأحد الموافق 9/1/1441هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة نوع تويوتا برادو، ما نتج عنه وفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته نوع هونداي ألنترا والهرب بها إلى جهة غير معلومة، وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة، بتوفيق الله، عن تحديد هوية الجانيين وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

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وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.