“البيئة” تطلق نظام “حصاد بلس” المطور

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام حصاد بلس المطور، لاستقبال الخدمات والطلبات من الأفراد والشركات والمؤسسات.

وأوضحت أن النظام يقدم عدد من الخدمات التي تتمثل في خدمة استيراد أسمدة، وخدمة استيراد مبيدات، وخدمة استيراد بذور وشتلات، وخدمات فسح للمبيدات والأسمدة والبذور والشتلات.

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كما يقدم النظام أيضا خدمات تصدير أسمدة ومبيدات وبذور وشتلات وخدمة تسجيل موقع زراعي وخدمة تحديث بيانات، مشيرة إلى أنه يعتمد على تقنيات ذكية بدءاً من تقديم الطلب حتى الانتهاء من الخدمة.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي: https://app.mewa.gov.sa/HASSAD/AppUser/Login.aspx.