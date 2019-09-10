شكرا لقرائتكم خبر عن الحملات الأمنية تحاصر المخالفين في احياء جدة الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) تصوير: عمر حسن أفشلت شرطة منطقة مكة المكرمة خطط المخالفين للاختباء والهرب من أعين رجال الأمن في محافظة جدة بعد أن نجحت في الإطاحة بعدد منهم في أحياء شمال شرقي المحافظة والتي لجأ اليها المخالفين مؤخرا كونها أحياء جديدة اعتقدوا أن الحملات الأمنية لن تطرقها. و تتبعت شرطة منطقة مكة المكرمة معلومات بحثية أكدت لجوء أعداد من مخالفي نظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة الى احياء شمال شرقي جدة اعتقادا منهم بإنها احياء جديدة لن تطرقها الحملات والتي تنفذها الجهات الأمنية المختلفة، وهو ما استدعى تشكيل فرق عمل ضمت دوريات سرية وفرق بحثية أكدت على وجود العمالة المخالفة في عده مواقع تم حصرها والرفع بها. نتائج فرق البحث والتحري استدعت تخصيص حملة دهم لتلك المواقع بإشراف من مديررشرطة منطقة مكة المكرمة وضم عده جهات أمنية ونفذتها دوريات الأمن مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء والذي شهد توافد دوريات سرية نحو المواقع المستهدفة ومع وصول الدوريات الرسمية تم الأطباق على المخالفين وضبط أعداد منهم و نجح رجال الأمن في ضبط مطلوبين على ذمه قضايا فيما تم تحرير أسلحة بيضاء و مطارق كان عدد من المخالفين يتنقلون بها.

أفشلت شرطة منطقة مكة المكرمة خطط المخالفين للاختباء والهرب من أعين رجال الأمن في محافظة جدة بعد أن نجحت في الإطاحة بعدد منهم في أحياء شمال شرقي المحافظة والتي لجأ اليها المخالفين مؤخرا كونها أحياء جديدة اعتقدوا أن الحملات الأمنية لن تطرقها. و تتبعت شرطة منطقة مكة المكرمة معلومات بحثية أكدت لجوء أعداد من مخالفي نظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة الى احياء شمال شرقي جدة اعتقادا منهم بإنها احياء جديدة لن تطرقها الحملات والتي تنفذها الجهات الأمنية المختلفة، وهو ما استدعى تشكيل فرق عمل ضمت دوريات سرية وفرق بحثية أكدت على وجود العمالة المخالفة في عده مواقع تم حصرها والرفع بها. نتائج فرق البحث والتحري استدعت تخصيص حملة دهم لتلك المواقع بإشراف من مديررشرطة منطقة مكة المكرمة وضم عده جهات أمنية ونفذتها دوريات الأمن مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء والذي شهد توافد دوريات سرية نحو المواقع المستهدفة ومع وصول الدوريات الرسمية تم الأطباق على المخالفين وضبط أعداد منهم و نجح رجال الأمن في ضبط مطلوبين على ذمه قضايا فيما تم تحرير أسلحة بيضاء و مطارق كان عدد من المخالفين يتنقلون بها.

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