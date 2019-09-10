شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من الرئيس الموريتاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل إسماعيل ولد الشيخ لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس الموريتاني، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان .