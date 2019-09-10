شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

Advertisements

ونقل الشيخ الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير سمو أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لسموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.