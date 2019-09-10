شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة عسير» تغلق مطعما شهيرا وتتلف 150 كجم من اللحوم بأبها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)
رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير عدد من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها وذلك ضمن الحملة الرقابية التي تستهدف المطاعم.
وقد سجلت فرق الرقابة عدة مخالفات منها، عدم وجود التراخيص اللازمة ومخالفة تجهيزاته للأنظمة والاشتراطات المعمول بها، بالإضافة إلى عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة، وبناءً على ذلك تم إغلاق المطعم وإتلاف أكثر من 150 كجم من اللحوم بعد أن تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
يُذكر أن الأمانة طبقت لائحة الغرامات المالية بحدها الأعلى على المطعم.
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