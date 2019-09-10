محمد بن مسعود - الدمام - استعرض معه العلاقات الثنائية وتنميتها بين البلدين التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ.

ونقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره له.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المستجدات الإقليمية.

وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان. Advertisements 10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 03:55 PM استعرض معه العلاقات الثنائية وتنميتها بين البلدين ولي العهد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني ولي العهد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ.

ونقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره له.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المستجدات الإقليمية.

وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان. الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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