، "بر جدة" تقدم 135 برنامجًا للأيتام بدور الضيافة والرعاية الاجتماعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت دور الضيافة والرعاية الاجتماعية بجمعية البر في جدة، أكثر من 135 برنامجاً ونشاطاً ثقافياً ورياضياً وترفيهياً خلال النصف الأول من عام 2019 م.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، خلف بن هوصان العتيبي، إن الفعاليات كانت مقسمة على دور الضيافة الخاصة بالجمعية بدار عبدالله شربتلي لرعاية الأيتام، ودار الزهراء، حيث أقيمت 48 فعالية وبرنامجاً داخل الدور، و87 خارجها.

وأضاف أنها تحظى بمتابعة وإشراف مكثف ومستمر من القائمين على الدور مما نتج عنه تفوق الأبناء والبنات في المراحل التعليمية الدراسية بنسبة 90% في الدور.

يذكر أن دور الضيافة والرعاية الاجتماعية بجمعية البر، كانت لها العديد من المبادرات والإنجازات التي تحقيقها خلال النصف الأول من العام الميلادي 2019 م، أبرزها حصول الابن حسن الحضريتي، على ثلاث ميداليات ذهبية، وواحدة فضية، خلال مشاركته بالأولمبياد الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

في حين وظفت الدور الأبناء والبنات في الدورات التدريبية خلال إجازة الصيف، لدمجهم في المجتمع وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم.

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