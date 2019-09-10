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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل الراميان السعوديان عبدالإله بن علي وزميلة تركي العتيبي للدور 24/1 من منافسات بطولة كأس آسيا للسهام "المرحلة الثالثة" التي انطلقت اليوم "الاثنين" في كلارك سيتي بالفلبين وتستمر منافساتها حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 115 راميًا ورامية .
ويواجه الرامي عبدالإله بن علي نظيرة "شي شون" من هونغ كونغ صباح يوم غدٍ الثلاثاء في الدور الثاني من منافسات البطولة فيما يواجه الرامي تركي العتيبي السنغافوري "تان" .
من جهة أخرى تواجد بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام في ميدان المنافسة بالقرب من الرماة السعوديين لمتابعة المنافسات والوقوف على كافة تجهيزات البعثة السعودية.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 03:43 PM
تأهل الراميان السعوديان عبدالإله بن علي وزميلة تركي العتيبي للدور 24/1 من منافسات بطولة كأس آسيا للسهام "المرحلة الثالثة" التي انطلقت اليوم "الاثنين" في كلارك سيتي بالفلبين وتستمر منافساتها حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 115 راميًا ورامية .
ويواجه الرامي عبدالإله بن علي نظيرة "شي شون" من هونغ كونغ صباح يوم غدٍ الثلاثاء في الدور الثاني من منافسات البطولة فيما يواجه الرامي تركي العتيبي السنغافوري "تان" .
من جهة أخرى تواجد بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام في ميدان المنافسة بالقرب من الرماة السعوديين لمتابعة المنافسات والوقوف على كافة تجهيزات البعثة السعودية.
، الراميان بن علي والعتيبي يتأهلان للدور الثاني من كأس آسيـا ،
المصدر : الخليج 365
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