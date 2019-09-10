- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
افتتح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، اليوم، معرضًا للخط العربي للفنان التشكيلي السعودي عثمان محمد الخزيم.
جاء ذلك في إطار أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة مدير مكتب اليونيسكو في جنيف الذي أكد أن المعرض يهدف للإسهام في السلام والأمن عبر الثقافة والفنون.
وأوضح "الواصل" أن بعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة نظمت هذا المعرض الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، رغبة منها في تعزيز السلام عبر الفن والإبداع.
وأشار إلى أن الفن بأشكاله المختلفة وسيلة مهمة للتواصل ونقل المعارف ومد الجسور بين الشعوب والأمم.
ويعدّ هذا المعرض الأول الذي يقدم فيه فنان تشكيلي سعودي عمله في الأمم المتحدة في جنيف، ويعكس مستوى الحضور الواسع والتفاعل أن هذا المعرض خطوة مهمة للتواصل مع الشعوب في مكان مهم كالأمم المتحدة.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 03:49 PM
في إطار أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان
افتتح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، اليوم، معرضًا للخط العربي للفنان التشكيلي السعودي عثمان محمد الخزيم.
جاء ذلك في إطار أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة مدير مكتب اليونيسكو في جنيف الذي أكد أن المعرض يهدف للإسهام في السلام والأمن عبر الثقافة والفنون.
وأوضح "الواصل" أن بعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة نظمت هذا المعرض الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، رغبة منها في تعزيز السلام عبر الفن والإبداع.
وأشار إلى أن الفن بأشكاله المختلفة وسيلة مهمة للتواصل ونقل المعارف ومد الجسور بين الشعوب والأمم.
ويعدّ هذا المعرض الأول الذي يقدم فيه فنان تشكيلي سعودي عمله في الأمم المتحدة في جنيف، ويعكس مستوى الحضور الواسع والتفاعل أن هذا المعرض خطوة مهمة للتواصل مع الشعوب في مكان مهم كالأمم المتحدة.
، مندوب المملكة في جنيف يفتتح معرضًا لفنان سعودي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب المملكة في جنيف يفتتح معرضًا لفنان سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.