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جدّد العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 118 مستوطنًا وعبر مجموعات صغيرة تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 03:23 PM
من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال
جدّد العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 118 مستوطنًا وعبر مجموعات صغيرة تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.
، عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات "الأقصى" ،
المصدر : الخليج 365
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