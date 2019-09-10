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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شـاكر بن سليمان التويجري، بأنه في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد الموافق 9/ 1/ 1441هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة نوع تويوتا برادو ما نتج عنه وفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته نوع هونداي ألنترا والهرب بها إلى جهة غير معلومة.
وأوضح "التويجري" أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة أسفرت عن تحديد هوية الجانيين، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.
وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري حيث جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 03:40 PM
المتحدث الإعلامي: أحدهما حاول مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شـاكر بن سليمان التويجري، بأنه في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد الموافق 9/ 1/ 1441هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة نوع تويوتا برادو ما نتج عنه وفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته نوع هونداي ألنترا والهرب بها إلى جهة غير معلومة.
وأوضح "التويجري" أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة أسفرت عن تحديد هوية الجانيين، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.
وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري حيث جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
، شرطة الرياض تعلن القبض على جانيين قتلا مقيماً دهساً وسرقا مركبته ،
المصدر : الخليج 365
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