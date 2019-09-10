، مختصة في علم النفس تُطالب بتكثيف التوعية الطلابية من خطر الاكتئاب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
طالبت مختصة في علم النفس الإكلينيكي، بتكثيف التوعية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خطورة الاضطرابات النفسية المتمثلة في الاكتئاب.
وأوضحت أن الاكتئاب من الاضطرابات النفسية الشائعة، التي تُشعر الشخص بالحزن الشديد والمشاعر السلبية وفقدان المتعة والنشاط، إضافة إلى الاضطراب في النوم والشهية، والتركيز والشعور بالذنب والإحباط.
وشددت على أهمية التحسين في الخدمات للمساعدة في تحديد وعلاج الاكتئاب في المملكة وخاصة في المدارس بوجود أخصائيات نفسيات مؤهلات قادرات على معرفة هذه الأعراض لتفادي المشاكل التي تنتج عنها وأهمها الضعف في المستوى الدراسي، والمشاكل في المنزل.
وقالت طالبة الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي، سمر بن سيف، والتي أجرت الدراسة على عينة من طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في إحدى مناطق المملكة لقياس مدى انتشار علامات الاكتئاب: "منظمة الصحة العالمية أثبتت بأن هناك أكثر من ٣٠٠ مليون شخص يعانون من الاكتئاب في جميع أنحاء العالم من جميع الأعمار، وغالبًا ما تظهر أعراض الاكتئاب خلال فترة المراهقة ويظهر لدى الإناث بنسبة أكثر من الذكور في حين أثبتت الدراسات بأن نسبة انتشار علامات الاكتئاب في السعودية بين الإناث في مرحلة المراهقة مرتفعة بين طالبات المدارس.
وأوضحت المختصة "بن سيف" أنها أجرت دراسة حديثة على طالبات من المرحلة المتوسطة والثانوية في إحدى مناطق المملكة لقياس مدى انتشار علامات الاكتئاب.
وأثبتت الدراسة أن نسبة عالية من الطالبات اللاتي تتراوح أعمارهن من 13 إلى 18 يعانين من علامات الاكتئاب، لافتة إلى أنه عند إجراء مقابلة مع الطالبات اللاتي يعانين من علامات الاكتئاب وصفن معاناتهن مع الاكتئاب بأنه كالوحش الأسود الثقيل على صدروهن.
فيما وصفته بعض الطالبات كالرياح السريعة التي تأخذ كل لحظة جميلة من حياتهن، ووصفته أخريات بالغيوم السوداء فوقهن، والأغلبية من الطالبات لا يعلمن أن هذه علامات اكتئاب، إضافة إلى عدم وعي الأهالي والمدرسات بعلامات الاكتئاب، مشيرة إلى العديد من الأفراد المصابين بالاكتئاب لا يتم تشخيصهم أو تقديم العلاج المناسب لهم للافتقار إلى المعرفة والثقافة بأهمية الصحة النفسية، ووصمة العار المتعلقة بذلك.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 03:28 PM
"بن سيف" أجرت دراسة بإحدى المناطق على عينة من طالبات متوسط وثانوي
طالبت مختصة في علم النفس الإكلينيكي، بتكثيف التوعية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خطورة الاضطرابات النفسية المتمثلة في الاكتئاب.
وأوضحت أن الاكتئاب من الاضطرابات النفسية الشائعة، التي تُشعر الشخص بالحزن الشديد والمشاعر السلبية وفقدان المتعة والنشاط، إضافة إلى الاضطراب في النوم والشهية، والتركيز والشعور بالذنب والإحباط.
وشددت على أهمية التحسين في الخدمات للمساعدة في تحديد وعلاج الاكتئاب في المملكة وخاصة في المدارس بوجود أخصائيات نفسيات مؤهلات قادرات على معرفة هذه الأعراض لتفادي المشاكل التي تنتج عنها وأهمها الضعف في المستوى الدراسي، والمشاكل في المنزل.
وقالت طالبة الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي، سمر بن سيف، والتي أجرت الدراسة على عينة من طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في إحدى مناطق المملكة لقياس مدى انتشار علامات الاكتئاب: "منظمة الصحة العالمية أثبتت بأن هناك أكثر من ٣٠٠ مليون شخص يعانون من الاكتئاب في جميع أنحاء العالم من جميع الأعمار، وغالبًا ما تظهر أعراض الاكتئاب خلال فترة المراهقة ويظهر لدى الإناث بنسبة أكثر من الذكور في حين أثبتت الدراسات بأن نسبة انتشار علامات الاكتئاب في السعودية بين الإناث في مرحلة المراهقة مرتفعة بين طالبات المدارس.
وأوضحت المختصة "بن سيف" أنها أجرت دراسة حديثة على طالبات من المرحلة المتوسطة والثانوية في إحدى مناطق المملكة لقياس مدى انتشار علامات الاكتئاب.
وأثبتت الدراسة أن نسبة عالية من الطالبات اللاتي تتراوح أعمارهن من 13 إلى 18 يعانين من علامات الاكتئاب، لافتة إلى أنه عند إجراء مقابلة مع الطالبات اللاتي يعانين من علامات الاكتئاب وصفن معاناتهن مع الاكتئاب بأنه كالوحش الأسود الثقيل على صدروهن.
فيما وصفته بعض الطالبات كالرياح السريعة التي تأخذ كل لحظة جميلة من حياتهن، ووصفته أخريات بالغيوم السوداء فوقهن، والأغلبية من الطالبات لا يعلمن أن هذه علامات اكتئاب، إضافة إلى عدم وعي الأهالي والمدرسات بعلامات الاكتئاب، مشيرة إلى العديد من الأفراد المصابين بالاكتئاب لا يتم تشخيصهم أو تقديم العلاج المناسب لهم للافتقار إلى المعرفة والثقافة بأهمية الصحة النفسية، ووصمة العار المتعلقة بذلك.
، مختصة في علم النفس تُطالب بتكثيف التوعية الطلابية من خطر الاكتئاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مختصة في علم النفس تُطالب بتكثيف التوعية الطلابية من خطر الاكتئاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.