السعودية اليوم / أمانة مجلس التعاون تشارك في اجتماع لجنة الأعاصير المدارية في بحر العرب وخليج جمهورية اتحاد ميانمار



ميانمار 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

تشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بخبير الأرصاد الجوية الدكتور سعيد حمد الصارمي، في الاجتماع الـ46 للجنة الأعاصير المدارية في بحر العرب و خليج البنغال (WMO/ESCAP ) , ‎و ذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

‎وتأتي هذه المشاركة نظراً لتأثر بعض دول المجلس (غالباً سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب المملكة العربية

// انتهى //

15:29ت م

0162



ميانمار 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واستشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بخبير الأرصاد الجوية الدكتور سعيد حمد الصارمي، في الاجتماع الـ46 للجنة الأعاصير المدارية في بحر العرب و خليج البنغال (WMO/ESCAP ) , ‎و ذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.‎وتأتي هذه المشاركة نظراً لتأثر بعض دول المجلس (غالباً سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب المملكة العربية السعودية ) بالأعاصير المدارية خاصة في العقد الماضي، حيث يناقش الاجتماع محاور مهمة في مجالات الأرصاد الجوية والحد من الكوارث والتدريب والبحوث.// انتهى //15:29ت م0162

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