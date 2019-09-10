السعودية اليوم / الزامل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر معاليه عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في دعم مسيرة الصناعة والثروة المعدنية وفق رؤية المملكة 2030، وبما يحقق التطلعات بزيادة مساهمة قطاع الصناعة والثروة المعدنية بالناتج المحلي للاقتصاد الوطني.

// انتهى //

15:29ت م

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الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.وعبر معاليه عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في دعم مسيرة الصناعة والثروة المعدنية وفق رؤية المملكة 2030، وبما يحقق التطلعات بزيادة مساهمة قطاع الصناعة والثروة المعدنية بالناتج المحلي للاقتصاد الوطني.// انتهى //15:29ت م0160

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