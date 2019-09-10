السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : القبض على جانيين تعمّدا دهس مقيم وسرقة مركبته //للصحف//



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شـاكر بن سليمان التويجري، بأنه في تمام الساعة (9:00) من صباح الأحد الموافق 9 / 1 / 1441هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة نوع تويوتا برادو ما نتج عنه وفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته نوع هونداي ألنترا والهرب بها إلى جهة غير معلومة.

وأوضح المقدم التويجري أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة أسفرت - بتوفيق الله - عن تحديد هوية الجانيين -مواطنيين في العقد الثالث من العمر- ، وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

//للصحف// // انتهى //

15:22ت م

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