السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة ينفذ ورشة اليوم الوطني بعنوان " همة وقمة "



مكة المكرمة في 11 محرم 1441 ه الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات اليوم ورشة اليوم الوطني بعنوان " همة وقمة " نفذتها مشرفات المجال الفني بمركز تدريب الطالبات بمساندة معلمات التربية الفنية تحت إشراف مديرة الإدارة جميلة القليطي.

واستهدفت الورشة طالبات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن لدى المجتمع والاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف وإعلاء وترسيخ مشاعر الولاء لولي الأمر وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في نفوس الطالبات وإبراز دور المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله – وأبنائه في لمّ الشمل وتوحيد الوطن والاعتزاز بدور الأباء والأجداد وإسهامهم في بناء الوطن واستشعار نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية والمحافظة على مكتسبات الوطن والفخر بها وتقدير المشاريع التنموية والفخر بها وتأصيل الممارسات والمبادرات الإيجابية تجاه الوطن والتعبير باللوحات الفنية من إنتاج الطالبات على الأسس الأساسية للرسم والخط.

// انتهى //

15:08ت م

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