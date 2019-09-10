السعودية اليوم / محلي بلجرشي يوصى بفتح فرع للبلدية لخدمة مراكز جنوب المحافظة



الباحة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

رأس محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم أمس , الجلسة الخامسة للمجلس المحلي بالمحافظة للعام المالي 1440- 1441هـ , وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مديرو الجهات الحكومية بالمحافظة مناقشة العديد من التوصيات التنموية ببلجرشي والمراكز التابعة لها ، كما أوصى المجلس بافتتاح بلدية بجنوب المحافظة لخدمة مركزي بالشهم وشرى .

// انتهى //

14:51ت م

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