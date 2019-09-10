السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يكرم منسوبي البلديات الفرعية بمناسبة نجاح أعمال الحج لعام 1440هـ



مكة المكرمة في 11 محرم 1441 ه الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

كرّم معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم رؤساء البلديات الفرعية بمكة المكرمة وعدداً من قيادي ومنسوبي الأمانة المشاركين في أعمال الحج لعام 1440هـ وذلك نظير الجهود الكبيرة والأعمال المُخلصة التي بُذلت لراحة وخدمة ضيوف بيت الله الحرام

وأكّد معاليه أن ما تحقق من نجاح في حج عام 1440هـ يعود بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من إمكانات مادية وبشرية وتقنية لأمانة العاصمة المقدسة ودعم لجميع القطاعات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة البيئة الصحية الآمنة لهم وتقديم صورة مشرفة لما تبذله بلادنا المباركة لخدمة ضيوف الرحمن مرجعاً هذا النجاح إلى الاستعداد المبكر وخطة العمل المتكاملة التي تبنتها الأمانة بإشراف ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وإخلاص وتفاني جميع المنسوبين القائمين على الأعمال البلدية المقدمة.

وبين أن الأمانة جندت لتنفيذ خطتها خلال موسم الحج أكثر من 23 ألف كادر لتنفيذ الأعمال التي شملت جميع الخدمات البلدية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافةً إلى تهيئة عدد من الفرق واللجان للقيام بمراقبة الأسواق والمحلات الغذائية والمطاعم على مدار الساعة، حيث يبلغ عدد المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة في مكة المكرمة حوالي 49.730 محلاً تشمل البقالات والمطاعم والكافتيريات وصوالين الحلاقة والمغاسل والمخابز وغيرها، إضافةً إلى عدد من المباسط الموسمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، علاوةً على تجهيز 28 مركزاً ميدانياً متكاملاً للخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة.

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14:46ت م

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