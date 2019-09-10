السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم برنامج "مهارات التعامل مع الآخرين"



نجران 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات اليوم ، برنامجها "مهارات التعامل مع الآخرين"، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي.

وهدف البرنامج الذي قدمته مشرفة التدريب نورة آل ساري إلى تعريف المتدربات على مهارات التعامل مع الآخرين وربطها بالعملية التعليمية.

واشتمل البرنامج الممتد ليومين بحضور 22 متدربة على عدد من المحاور منها أهمية التعامل الناجح مع الآخرين وفهم طبيعة التغيير في العلاقات داخل مكان العمل، وأهمية إظهار الاحترام لاحتياجات الآخرين الخاصة والتصرف بشكل إيجابي لتوطيد الثقة في علاقات الأفراد في العمل والمجتمع.

// انتهى //

14:35ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.