السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير السعودية اليوم التعليم بمنطقة الرياض



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي .

وقدم الوهيبي خلال اللقاء شرحًا عن ماتقوم به الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من فعاليات بمناسبة اليوم الوطني ، مقدماً دعوة لسموه لرعاية وحضور احتفال وزارة التعليم باليوم الوطني (89) للمملكة العربية

// انتهى //

14:35ت م

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الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي .وقدم الوهيبي خلال اللقاء شرحًا عن ماتقوم به الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من فعاليات بمناسبة اليوم الوطني ، مقدماً دعوة لسموه لرعاية وحضور احتفال وزارة التعليم باليوم الوطني (89) للمملكة العربية السعودية ، في مقر وزارة التعليم .// انتهى //14:35ت م0124

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