شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتسلم رسالة من الرئيس الموريتاني والان مع التفاصيل

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين معالي وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين - تحيات فخامة الرئيس الموريتاني، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان .