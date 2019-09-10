شكرا لقرائتكم 104 #وظائف بعقود تشغيل وصيانة الطرق بأمانة منطقة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض توفر 104 وظائف شاغرة بعقود تشغيل وصيانة الطرق للعمل بالشركات التالية (شركة الدهامي للتجارة والمقاولات، وشركة قمة الرواسي للمقاولات)، واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

شركة الدهامي للتجارة والمقاولات:

– للعمل على مشروع صيانة شوارع وأرصفة وسط الرياض (نطاق بلدية الشميسي – نطاق بلدية البطحاء):

1- مدير مشروع (وظيفتان):

– بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس محترف).

2- مهندس مدني (العدد 6 وظائف):

– بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس مشارك).

3- مهندس مواد (وظيفتان):

– بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس مشارك).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد.

4- مسّاح (العدد 6 وظائف):

– متخرج من مدرسة مساحية وخبرة في أعمال الطرق لا تقل عن 3 سنوات وكفاءة في العمل على الأجهزة المساحية المطلوبة للعمل.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

5- مُراقب (العدد 6 وظائف):

– شهادة لا تقل عن مستوى دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة كافية في أعمال تنفيذ أو صيانة الطرق.

6- حاسب كميات (وظيفتان):

– شهادة دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادلها ولديه خبرة سابقة ويجيد العمل على الحاسب الآلي.

7- مدير متابعة (وظيفتان):

– بكالوريوس أو ما يعادلها بحد أدنى ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات ويجيد التعامل مع برامج الحاسب الآلي.

8- مُنسق (وظيفتان):

– يحمل مؤهل ثانوي بحد أدنى وخبرة 3 سنوات في أعمال مشابهة ويجب أن يكون ملمًا باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي.

9- مراقب (العدد 6 وظائف):

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– يحمل دبلوم أو مؤهل ثانوي بحد أدنى وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال مشابهة لأعمال الطوارئ.

10- كهربائي (العدد 6 وظائف):

– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأعمال والتمديدات الكهربائية.

11- سباك (العدد 6 وظائف):

– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أعمال السباكة والتمديدات والصرف الصحي.

12- عامل (العدد 52 وظيفة):

– لديه الاستعداد لتتفيد التوجيهات.

شركة قمة الرواسي للمقاولات:

– للعمل في صيانة أحياء جديدة غرب الرياض:

1- مدير مشروع (وظيفة واحدة):

– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين درجة محترف.

– خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال تنفيذ أو صيانة الطرق.

2- مهندس مواد (وظيفة واحدة):

– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين درجة مهندس مشارك.

– خبره لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد.

3- مسّاح (وظيفتان):

– متخرج من مدرسة مساحية وخبرة في أعمال الطرق لا تقل عن ثلاث سنوات.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

4- مُراقب (وظيفتان):

– حاصل على دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة كافيه في مجال أعمال تنفيذ الطرق أو صيانتها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم الشركة في عنوان البريد):

[email protected]