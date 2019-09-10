- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الاستفسارات تنهال على رقم حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الاستفسارات تنهال على رقم حساب متابعات الخليج 365
بعد إيداع الدفعة الـ22 من الدعم
متابعات الخليج 365 - الرياض
بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين يشهد رقم مركز الاتصال الموحد في برنامج حساب متابعات الخليج 365 العديد من المكالمات للاستفسار عن سبب التغير في قيمة الدعم.
وبالرغم من أن البرنامج لديه أكثر من وسيلة للاستفسار أو تقديم الاعتراض إلا أن رقم حساب متابعات الخليج 365 هو الأسرع والأسهل في التواصل معه.
وبلغت الدفعة الـ22 من حساب متابعات الخليج 365، 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابعٍ، شملهم الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 لشهر سبتمبر.
وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وكان حساب متابعات الخليج 365 بدأ منذ الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر سبتمبر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.
من جهة أخرى بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستفسارات تنهال على رقم حساب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.