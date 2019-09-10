9 وزارات فقط تمتلك كياناً إدارياً عن إدارة الأزمات في المملكة

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

‏صدر عن معهد الإدارة العامة⁩ كتابٌ بعنوان (تقييم واقع إدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية.. بحث ميداني على الوزارات في المملكة). إعداد د. الحسين إبراهيم حسان، وأ.عبدالرحمن بن حسين داغستاني، ويقع الكتاب في (234) صفحة من القطع المتوسط.

و‏يتميز الكتاب بدراسة واقع ⁧‫إدارة الأزمات والكوارث⁩ في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع، حيث يغطي وزارات المملكة كافة، بمختلف أشكال وصور أعمالها، ويقدم الكتاب عرضاً معمقاً وتحليلاً شاملاً لوضع إدارة الأزمات والكوارث، من خلال دراسة ميدانية لوزارات المملكة.

كما ‏يسلط الضوء على أهم العقبات والتحديات التي قد تواجه إدارة الأزمات والكوارث بوزارات المملكة، مما يساهم في الحد من آثارها والعمل على تلافيها مستقبلاً، وبما يضمن فاعلية منظومة عمل إدارة الأزمات والكوارث بالوزارات محل الدراسة.

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وقد ‏أجريت الدراسة على قيادات ومساعدي قيادات الوزارات أو من ينوب عنهم، بالإضافة لمسؤولي وموظفي الكيانات الإدارية التي تمارس أنشطة ومهام إدارة الأزمات والكوارث (حال وجودها) في وزارات المملكة. وتم تطبيقها خلال الفترة من بداية شهر رمضان 1437هـ إلى رمضان 1438هـ.

وتوصلت الدراسة إلى أنه بلغ عدد الوزارات التي تمتلك كياناً إدارياً واضحاً مسؤولاً عن إدارة الأزمات والكوارث (9) وزارات بنسبة 45%. في حين بلغت نسبة الوزارات التي أبدت إيماناً واضحاً بدور إدارة الأزمات والكوارث وجدوى وجودها 90%.

‏وأوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بنشر وتفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث في بقية الوزارات التي ليس لديها هذه الكيانات الإدارية، والاهتمام بتقديم برامج تعليمية متعددة المستويات (بكالوريوس- دبلومات عليا) بالإضافة إلى البرامج التأهيلية في مجال إدارة الأزمات والكوارث.