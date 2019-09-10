شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في الاجتماع الوزاري لهيئة تنفيذ قرارات قمة تونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعًا لها اليوم على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي كون بلاده الرئيس الحالي للقمة العربية، ومشاركة الدول الأعضاء بالهيئة وهي المملكة العربية السعودية والسودان والصومال والعراق والأمين العام للجامعة الدول العربية.

ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها التقرير نصف السنوي الذي أعده اجتماع الهيئة يوم الأحد الماضي على مستوى المندوبين الدائمين حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت في تونس في شهر مارس 2019، ورفع هذا التقرير إلى اجتماع الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية التي ستبدأ في وقت لاحق اليوم.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لوزير الخارجية.