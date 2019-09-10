نائب أمير مكة يقف ميدانياً على مشكلة دخول الشاحنات لمحافظة الجموم

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة ومكونة من عد من أهالي منطقة الجموم وأمانة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للمرور ومحافظة الجموم وفرق وزارة النقل بالمنطقة، لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة دخول الشاحنات للمحافظة والرفع عاجلاً لنائب أمير المنطقة بالنتائج. وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة ومكونة من عد من أهالي منطقة الجموم وأمانة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للمرور ومحافظة الجموم وفرق وزارة النقل بالمنطقة، لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة دخول الشاحنات للمحافظة والرفع عاجلاً لنائب أمير المنطقة بالنتائج. جاء ذلك بعد تفاعل نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان مع شكاوى أهالي الجموم ووقوفه ميدانياً على مشكلة دخول الشاحنات للمحافظة اليوم (الثلاثاء).



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