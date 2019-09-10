خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من الرئيس الموريتاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

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وسلّم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص الرئيس الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ، خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الموريتاني، فيما حمّله الملك تحياته له.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.