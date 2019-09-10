خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من أمير الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وسلّم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

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ونقل الشيخ الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته له، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.