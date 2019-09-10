محمد بن مسعود - الدمام - المجلس جدد وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له رحّب #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مستهلّ جلسة الوزراء اليوم، بانضمام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز #وزير_الطاقة للمجلس، متمنياً له التوفيق والسداد.

ونوه المجلس بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي لمؤسسة النقد الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م، كما نوه بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة ودولة الإمارات وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار.

وجدد المجلس وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف .

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 02:45 PM المجلس جدد وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له Advertisements الملك يستهلّ #مجلس_الوزراء بالترحيب بالأمير عبدالعزيز بن سلمان الملك يستهلّ #مجلس_الوزراء بالترحيب بالأمير عبدالعزيز بن سلمان رحّب #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مستهلّ جلسة الوزراء اليوم، بانضمام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز #وزير_الطاقة للمجلس، متمنياً له التوفيق والسداد.

ونوه المجلس بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي لمؤسسة النقد الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م، كما نوه بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة ودولة الإمارات وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار.

وجدد المجلس وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف . الكلمات المفتاحية

، الملك يستهلّ #مجلس_الوزراء بالترحيب بالأمير عبدالعزيز بن سلمان ،

المصدر : الخليج 365

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