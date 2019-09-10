، "إدارة الموهوبين" تدعو مدارس الرياض إلى ترشيح منسقيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشترط نيله تقدير ممتاز للأداء الوظيفي في العامين الأخيرين

تنفذ إدارة الموهوبين التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، برنامج منسقي الموهوبين في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الحالي مع التوسع فيه ليشمل المراحل المتوسطة والثانوية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمرحلة الابتدائية.

ودعت إدارة الموهوبين المدارس الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن الكريم والعالمية إلى ترشيح معلم للالتحاق بالبرنامج والعمل منسقًا للموهوبين فيها في حال عدم توافر معلم موهوبين متفرغ لديها.

وقالت: يجب أن يكون المرشح من حملة درجة البكالوريوس التربوي أو دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لا تقل مدته عن عام دراسي، وأن يكون أمضى أربعة أعوام في التدريس، وألا يقل تقديره في درجة البكالوريوس عن جيد، وأن يكون حاصلاً على تقدير ممتاز في الأداء الوظيفي في العامين الأخيرين وملمًا بالحاسب الآلي.

وأكدت ضرورة تعبئة المرشحين الاستمارة الإلكترونية الخاصة بذلك وتسليمها لإدارة الموهوبين في موعد أقصاه نهاية دوام الأربعاء الـ 26 من شهر المحرم من العام الحالي.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور منسق الموهوبين في نشر ثقافة الموهبة والإبداع في الميدان التربوي بما يحقق أهداف وزارة التعليم، من خلال تشكيل وتفعيل لجنة رعاية الموهوبين في المدرسة، والمشاركة والتنسيق في ترشيح الطلاب للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، واختيارهم وترشيحهم وفق مخرجات المشروع، إضافة إلى تقديم برامج إعلامية وتوعوية لهم، وتدريب الطلاب والمعلمين على برامج ومهارات تنمية الفكر، وإبراز قدرات الموهوبين وإمكاناتهم بالوسائل المتاحة، والتعاون مع برامج رعاية الموهوبين، والإشراف على تطبيق مشروع فصول الموهوبين وتوثيق عملهم في المدرسة.