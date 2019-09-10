، "محافظ الجموم": اللجنة الخماسية تجتمع قريباً لحل مشكلة الشاحنات ،

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كشف محافظ الجموم، عمران بن حسن الزهراني؛ أن اللجنة الخماسية التي وجّه بها نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ لإيجاد حل للشاحنات ستعقد اجتماعها قريباً، بإشراف إمارة منطقة مكة المكرّمة والرفع بالنتائج لنائب أمير المنطقة.
وأوضح الزهراني؛ لـ "الخليج 365"، أن المشكلة تكمن في عبور الشاحنات والصهاريج مدينة الجموم للعابرين من الشمال للجنوب والعكس، ما تسبّب في إزعاج السكان، مشيراً إلى أن نائب أمير المنطقة تجاوب مع شكاوى الأهالي ووقف اليوم على المشكلة ووعدهم بالحل.
يُشار إلى أن اللجنة ستكوّن من الأهالي وأمانة العاصمة المقدّسة والمرور ومحافظ الجموم وفرع وزارة النقل بالمنطقة، وستبحث إيجاد طريق آخر تعبر منه الشاحنات والصهاريج بعيداً عن اختراق المدينة.
"محافظ الجموم": اللجنة الخماسية تجتمع قريباً لحل مشكلة الشاحناتعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-09-10
كشف محافظ الجموم، عمران بن حسن الزهراني؛ أن اللجنة الخماسية التي وجّه بها نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ لإيجاد حل للشاحنات ستعقد اجتماعها قريباً، بإشراف إمارة منطقة مكة المكرّمة والرفع بالنتائج لنائب أمير المنطقة.
وأوضح الزهراني؛ لـ "الخليج 365"، أن المشكلة تكمن في عبور الشاحنات والصهاريج مدينة الجموم للعابرين من الشمال للجنوب والعكس، ما تسبّب في إزعاج السكان، مشيراً إلى أن نائب أمير المنطقة تجاوب مع شكاوى الأهالي ووقف اليوم على المشكلة ووعدهم بالحل.
يُشار إلى أن اللجنة ستكوّن من الأهالي وأمانة العاصمة المقدّسة والمرور ومحافظ الجموم وفرع وزارة النقل بالمنطقة، وستبحث إيجاد طريق آخر تعبر منه الشاحنات والصهاريج بعيداً عن اختراق المدينة.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
02:03 PM
لبحث إيجاد طريق آخر بعيداً عن اختراق المدينة وإزعاج الأهالي
كشف محافظ الجموم، عمران بن حسن الزهراني؛ أن اللجنة الخماسية التي وجّه بها نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ لإيجاد حل للشاحنات ستعقد اجتماعها قريباً، بإشراف إمارة منطقة مكة المكرّمة والرفع بالنتائج لنائب أمير المنطقة.
وأوضح الزهراني؛ لـ "الخليج 365"، أن المشكلة تكمن في عبور الشاحنات والصهاريج مدينة الجموم للعابرين من الشمال للجنوب والعكس، ما تسبّب في إزعاج السكان، مشيراً إلى أن نائب أمير المنطقة تجاوب مع شكاوى الأهالي ووقف اليوم على المشكلة ووعدهم بالحل.
يُشار إلى أن اللجنة ستكوّن من الأهالي وأمانة العاصمة المقدّسة والمرور ومحافظ الجموم وفرع وزارة النقل بالمنطقة، وستبحث إيجاد طريق آخر تعبر منه الشاحنات والصهاريج بعيداً عن اختراق المدينة.
، "محافظ الجموم": اللجنة الخماسية تجتمع قريباً لحل مشكلة الشاحنات ،
المصدر : الخليج 365
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