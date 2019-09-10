، قبل ساعات من الكشف عنه .. تعرَّف على أسعار هواتف "آيفون 11" الجديدة ،

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قبل ساعات من المؤتمر الصحفي العالمي، كشفت تقارير صحفية عن أسعار هواتف "آيفون 11" الجديدة.
ومن المنتظر أن تكشف شركة "أبل" الأمريكية النقاب رسمياً مساء اليوم عن هواتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس".
وقال موقع "جي إس إم آرينا"، إن هاتف "آيفون 11" سيأتي بسعر 749 دولاراً أمريكياً.
كما سيأتي هاتف "آيفون 11 برو" بسعر 999 دولاراً أمريكياً، أما هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، فسيكون بسعر 1099 دولاراً أمريكياً.
ومن المتوقع أن تكشف "أبل" كذلك في مؤتمر صحفي عن الجيل الخامس من ساعاتها الذكية الجديدة "أبل ووتش"، وسماعات "آير بود"، وشاحن "آير باور".
وأعلنت "أبل"، أنها ستوفر بثاً مباشراً للمؤتمر الخاص بالإعلان عن هوتف "آيفون 11"، وأحدث منتجاتها الإلكترونية، من خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب" للمرة الأولى.
يُشار إلى أن "أبل" بثّت إعلانها السنوي عن أحدث منتجاتها الإلكترونية، عبر حسابها على "تويتر" للمرة الأولى، العام الماضي.
واعتادت "أبل" خلال السنوات الماضية، أن تبث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرّك بحثها "سفاري" على أجهزتها الذكية.
قبل ساعات من الكشف عنه .. تعرَّف على أسعار هواتف "آيفون 11" الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-10
قبل ساعات من المؤتمر الصحفي العالمي، كشفت تقارير صحفية عن أسعار هواتف "آيفون 11" الجديدة.
ومن المنتظر أن تكشف شركة "أبل" الأمريكية النقاب رسمياً مساء اليوم عن هواتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس".
وقال موقع "جي إس إم آرينا"، إن هاتف "آيفون 11" سيأتي بسعر 749 دولاراً أمريكياً.
كما سيأتي هاتف "آيفون 11 برو" بسعر 999 دولاراً أمريكياً، أما هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، فسيكون بسعر 1099 دولاراً أمريكياً.
ومن المتوقع أن تكشف "أبل" كذلك في مؤتمر صحفي عن الجيل الخامس من ساعاتها الذكية الجديدة "أبل ووتش"، وسماعات "آير بود"، وشاحن "آير باور".
وأعلنت "أبل"، أنها ستوفر بثاً مباشراً للمؤتمر الخاص بالإعلان عن هوتف "آيفون 11"، وأحدث منتجاتها الإلكترونية، من خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب" للمرة الأولى.
يُشار إلى أن "أبل" بثّت إعلانها السنوي عن أحدث منتجاتها الإلكترونية، عبر حسابها على "تويتر" للمرة الأولى، العام الماضي.
واعتادت "أبل" خلال السنوات الماضية، أن تبث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرّك بحثها "سفاري" على أجهزتها الذكية.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
01:42 PM
ستعلن الجيل الخامس من ساعاتها الذكية "أبل ووتش" وسماعات "آير بود"
قبل ساعات من المؤتمر الصحفي العالمي، كشفت تقارير صحفية عن أسعار هواتف "آيفون 11" الجديدة.
ومن المنتظر أن تكشف شركة "أبل" الأمريكية النقاب رسمياً مساء اليوم عن هواتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس".
وقال موقع "جي إس إم آرينا"، إن هاتف "آيفون 11" سيأتي بسعر 749 دولاراً أمريكياً.
كما سيأتي هاتف "آيفون 11 برو" بسعر 999 دولاراً أمريكياً، أما هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، فسيكون بسعر 1099 دولاراً أمريكياً.
ومن المتوقع أن تكشف "أبل" كذلك في مؤتمر صحفي عن الجيل الخامس من ساعاتها الذكية الجديدة "أبل ووتش"، وسماعات "آير بود"، وشاحن "آير باور".
وأعلنت "أبل"، أنها ستوفر بثاً مباشراً للمؤتمر الخاص بالإعلان عن هوتف "آيفون 11"، وأحدث منتجاتها الإلكترونية، من خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب" للمرة الأولى.
يُشار إلى أن "أبل" بثّت إعلانها السنوي عن أحدث منتجاتها الإلكترونية، عبر حسابها على "تويتر" للمرة الأولى، العام الماضي.
واعتادت "أبل" خلال السنوات الماضية، أن تبث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرّك بحثها "سفاري" على أجهزتها الذكية.
، قبل ساعات من الكشف عنه .. تعرَّف على أسعار هواتف "آيفون 11" الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
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