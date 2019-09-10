الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهاء إقامة وافد وموعد تجديدها موقع أبشر أفراد الجديد

خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة من موقع أبشر أفراد الجديد، ونوضح للوافدين الطريقة الصحيحة الجديدة لمعرفة موعد انتهاء إقامة عامل وافد، ومواعيد تجديد رخصة الإقامة للموظف الوافد لعدم مخالفة القوانين، والتعرض لتطبيق العقوبات والغرامات التي التي تحدثت عنها الجوازات والأحوال المدنية في المملكة، وبعد إعلان وزارة الداخلية عن الرابط الجديد لموقع أبشر الأعمال والأفراد سنشرح طريقة الوصول لتلك الخدمة الإلكترونية والتي تهم قطاع كبير من المواطنين والمقيمين خلال تقدمهم بطلبات نقل الكفالة أو الانتقال من صاحب عمل لأخر أو من مؤسسة لأخرى، ولتجديد رخصة العمل، واستخراج رخصة قيادة وغيرها من الخدمات المتاحة للعمالة الوافدة.

الدخول على موقع أبشر الجديد متوفر للمواطن أو المقيم، سجل حساب جديد أو استعادة كلمة المرور لأبشر لحساب قد تم إنشاؤه من قبل، ثم ادخل لعلى الخدمات ومنها أبشر الأحوال أو أبشر الجوازات واستعلم عن الوثائق ومنها صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

تحرص المملكة العربية السعودية من خلال خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، على تسهيل طرق الاستفادة من الخدمات والاستعلامات المقدمة للمواطني أو المقيم، والتي تكون من عوامل توفير الجهد والوقت، وتأتي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خدمات أبشر الجوازات كما هو متبع منذ تدشين خدمات أبشر الإلكترونية، ومؤخراً تم تحديث طريقة الوصول لتكل الخدمات، لتكون عبر تسجيل الدخول على موقع أبشر للأفراد، وهنا اصبح لزاماً على المواطن أو المقبم، الحصول على حساب على أبشر وزارة الداخلية كي يتمكن من الوصول لتكل الخدمات.

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خطوات استعلام عن انتهاء إقامة عامل

في خطوات متسلسلة تعرف على كيفية قيام الموطن أو المقيم بالاستفادة من خدمة استعلام عن صلاحية إقامة موظف أو عامل، وما هي البيانات المطلوبة لتنفيذ الخدمة، ونتيجة الاستعلام التي ستظهر فور الضغط على البحث، موضحة موعد التجديد وتاريخ انتهاء البطاقة أو الرخصة.

سجل على موقع أبشر واحصل على اسم مستخدم وكلمة مرور.

تسجيل الدخول على أبشر أفراد من حساب المستخدم مواطن أو مقيم.

اختر بوابة الخدمات ومنها الجوازات ثم الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ادخل رقم الإقامة ورمز التحقق المرئي ثم الاستعلام

نتيجة الاستعلام توضح إذا كانت رخصة الإقامة صالحة وسارية المفعول وبالتالي سيتم تحديد موعد انتهاؤها وبالتالي تحديد موعد التجديد، ويستحسن أن يتم تجديد الرخصة قبل نهائيتها بمدة كافية لا تقل عن ثلاثة أشهر لعدم الوقع تحدت طائلة القانون.

الجوازات السعودية تقدم العديد من الخدمات للمواطن والمقيم، ومنها خدمات الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة، وتجديد أو استخراج جواز السفر إلكترونياً، وغيرها من الخدمات التي سمكن التعرف عليها من بوابة ابشر للاستعلامات الإلكترونية.