فتاة تردد أغاني شعبية أمام الكعبة وتيك توك توضح وترد

قال متحدث باسم منصة تيك توك ان المنصة حريصة للغاية على تعزيز بيئة آمنة وإيجابية تحترم الجميع ضمن التطبيق من أجل مصلحة جميع المستخدمين.

وأضاف في تصريح صحفي تلقت سوا نسخه عنه اليوم الثلاثاء :" لا تدعم منصتنا أو تروّج بأي شكل من الأشكال الفيديوهات التي تنتهك الإرشادات الشاملة الخاصة بمجتمعنا ، وبناء عليه، نحن لا نتغاضى عن نشر أي محتوى قد يسيء أو يقلل احترام أي شخص أو مكان أو معتقد ديني ، وكجزء من التزامنا بهذه الإرشادات، يعمل فريقنا باستمرار على مراقبة المحتوى الذي يتم نشره عبر منصتنا، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وحذف الفيديوهات التي تنتهك هذه الإرشادات عند الحاجة لذلك".

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأغانٍ شعبية أمام الكعبة في المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت فتاة وهي تصور لقطات من داخل صحن المطاف أمام الكعبة.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تتمايل أثناء تصوير اللقطات من أمام الكعبة وكأنها ترقص على الأغاني الشعبية، في مشهد يبدو أنه لأول مرة يحدث في المسجد الحرام.

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ويبدو من المقطع، أن الفتاة لا يتجاوز عمرها أكثر من 15 عامًا وكان ترتدي عباءة بيضاء وطرحة سوداء، وتهدف من الفيديو نشره على حسابها بـ"تيك توك" لزيادة المتابعين.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه الاستهزاء بشاعر الله عز وجل، وانتهاك حرمة المسجد الحرام.

وطالب المغردون بضرورة أن ت فتح الجهات المعنية في المسجد الحرام؛ تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة ووضع حل لمثل هذه الممارسات عن الطريق التوعية.