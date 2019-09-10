الحصيني يوضّح خريطة الأمطار المتوقّعة خلال ساعات

أوضح الخبير في الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، المناطق التي من المتوقّع أن تشهد هطول أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء بإذن الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف».

وأضاف: «متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والمدينة ومكة.. الرياح المتوقعة اليوم الثلاثاء».

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقَّعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، وتؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وتؤثر هذه الحالة المناخية تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.