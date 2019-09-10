بالصور.. وزير الخدمة المدنية يطّلع على الخدمات المقدمة للمواطنين في عسير

تفقّد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، اليوم الثلاثاء، فرع الوزارة بمنطقة عسير؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، إنّ الحمدان تفقَّد خدمات الفرع المقدمة للمستفيدين من المواطنين والآليات الخاصة بتقديمها، ومستوى الأتمتة التقنية ومدى توظيفها لسرعة إنجاز هذه الخدمات.

كما التقى الوزير، خلال الزيارة، منسوبي الفرع وتبادل معهم النقاش حول الاحتياجات والمهام الخاصة بفرع الوزارة بالمنطقة، وطرق تحقيق التفاعل الإيجابي بين وزارة الخدمة وكافة فروعها في مناطق المملكة.