بالصور.. توجيهات من السديس لـ«منسوبي التنقُّل» بالمسجد الحرام

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، منسوبي إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن رئاسة الحرمين، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ السديس أثنى على الجهود المباركة حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المسجد الحرام وقاصديه، والارتقاء بمستوى الأداء، وظهور العمل في بأبهى صورة، والوصول للمستوى المطلوب من الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين والعمار والزوار تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

من جهتهم، عبّر منسوبو إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام عن شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على دعمه الدائم لهم.

في شأنٍ آخر، تسلم السديس برنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال، وذلك خلال لقائه بمدير مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن الصعدي.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيانٍ آخر لـ«رئاسة الحرمين»، اطلعت عليه «عاجل»، مناقشة برنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال؛ حيث أكّد السديس حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التعاون التام مع المركز، في كل ما من شأنه نشر المنهج الوسطي المعتدل وتعزيز ثقافة الاعتدال.