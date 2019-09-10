بالصور.. أمانة عسير تغلق مطعمًا شهيرًا بأبها

رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير، عددًا من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها، وذلك ضمن الحملة الرقابية التي تستهدف المطاعم.

وسجلت فرق الرقابة عدة مخالفات على المطعم الشهير، منها: عدم وجود التراخيص اللازمة ومخالفة تجهيزاته للأنظمة والاشتراطات المعمول بها، بالإضافة إلى عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة.

وقررت الفرق الرقابية عقب اكتشاف المخالفات، إغلاق المطعم وإتلاف أكثر من 150 كجم من اللحوم، بعد أن تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

الجدير بالذكر، أن أمانة منطقة عسير، طبقت لائحة الغرامات المالية بحدها الأعلى على المطعم المخالف.