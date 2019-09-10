تعميم «عاجل جدًّا» إلى مدارس الحدود الشمالية بشأن خدمات النقل

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان، اليوم الثلاثاء، تعميمًا وُصِف بـ«الهام والعاجل جدًّا» إلى جميع مدارس البنين والبنات المستفيدة من النقل المدرسي.

وقال التعميم الموجَّه إلى قائدي وقائدات المدارس، الذي اطلعت عليه «عاجل»: «إشارةً إلى خطاب معالي نائب وزير التعليم رقم 280 بتاريخ 2/1/1441هـ (...) بشأن اشتراط التسجيل في نظام نور للاستفادة من خدمات النقل المدرسي؛ نؤكد لكم سرعة التسجيل والشمول والتسكين في نظام نور لكامل الطلبة المنقولين؛ علمًا بأن الاستفادة من خدمات النقل المدرسي سوف تقتصر على الطلبة المُسكَّنين على مركبات النقل المدرسي في نظام نور فقط».

ويخدم أسطول النقل المدرسي 1,2 مليون طالب وطالبة في 18 ألف مدرسة بالمملكة. وقد انطلقت الرحلات مع بداية العام الدراسي في جميع مناطق المملكة.

Advertisements

وتنفِّذ هذه الرحلات شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، وتستهدف توفير خدمات نقل آمنة ومريحة للطلبة والطالبات ضمن مراحل التعليم العام.

وكانت شركة تطوير قد دعت أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي لأبنائهم الطلبة في مرحلة التعليم العام؛ إلى الإسراع بالتسجيل في الخدمة عبر نظام «نور» الإلكتروني التابع لوزارة التعليم على الرابط: https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx.

ويتم التسجيل بدخول قسم «النقل المدرسي»، وتعبئة البيانات المطلوبة لعملية التسجيل؛ حيث أوضحت الشركة أن تقديم الخدمة سيقتصر على الطلاب والطالبات المسجلين في النظام؛ وذلك بعد انطباق معايير الأولوية والاستحقاق، واستبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يُحدِّث البيانات.