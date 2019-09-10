بالصور.. 30 ألف متر مربع تُسهِّل تصدير التمور بموسم عنيزة

هيَّأت المدينة الغذائية في موسم عنيزة للتمور 40، في نسخته الـ15، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالشراكة مع البلدية؛ مختلف السبل التي تُسهِّل إجراءات تصدير التمور داخل المملكة وخارجها.

وخصصت المدينة -بحسب وكالة الأنباء السعودية- منطقة للتصدير تبلغ مساحتها ٣٠ ألف متر مربع، وبها مواقف خاصة لسيارات النقل المبرد الصغيرة والكبيرة، وبوابة مستقلة لشركات وتجار التمور، ورافعات خاصة بالتحميل والتنزيل، مع تجهيز ١٢٠ مظلة في أرجاء المساحة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لموسم عنيزة للتمور عادل بن يحيى الرشيد -في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء- إن موسم التمور يُقدِّم التسهيلات لأعمال التصدير، بالإضافة إلى التعريف بالجهات التي تقدم تسهيلات التصدير، مثل هيئة تنمية الصادرات السعودية، والجهات الناقلة، مثل البريد السعودي، والخطوط السعودية، وشركات الشحن والنقل الداخلي والدولي.

وأضاف أن مثل هذه الامتيازات تُعزِّز عمليات التصدير، وتسهم في سرعة تنفيذها؛ ما يعطي المهرجان الثقة لدى تجار التمور داخل المملكة وخارجها.