بالصور.. نائب أمير مكة يقف ميدانيًّا على مشكلة «شاحنات الجموم» ويوجه بتشكيل لجنة

تفاعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، مع شكاوى أهالي محافظة «الجموم»، موجهًا بتشكيل لجنة لبحث ملف دخول الشاحنات في المحافظة.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الأمير بدر بن سلطانـ تفاعل مع شكاوى أهالي «الجموم»، ووقف ميدانيًّا على مشكلة دخول الشاحنات في المحافظة.
وأضافت أن نائب أمير منطقة مكة، وجه بتشكيل لجنة بإشراف إمارة مكة، مكونة من عدد من الأهالي، وأمانة العاصمة المقدسة، والمرور، ومحافظ الجموم، وفرع وزارة النقل بالمنطقة؛ وذلك لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة دخول الشاحنات في المحافظة، والرفع عاجلًا بما توصَّلت إليه اللجنة من نتائج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نائب أمير مكة يقف ميدانيًّا على مشكلة «شاحنات الجموم» ويوجه بتشكيل لجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.