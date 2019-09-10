«حساب المواطن» يوضح سبب عدم حصول المتزوجة حديثًا على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، سبب عدم حصول المتزوجة حديثًا على الدعم، مشيرًا إلى أن حالتها تغيَّرت في الأحوال المدنية، وهو ما أدى إلى اعتبارها «غير مؤهلة»، ويجب إضافتها تابعةً للزوج.

وأشار حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر موقع التواصل تويتر، (ردًّا على سؤال من إحدى المواطنات)؛ إلى أنه إذا تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى «متزوجة» ستصبح حالة الأهلية «غير مؤهل» ولا بد من الإضافة كتابعة في حساب رب الأسرة «الزوج»؛ حتى لا يؤثر في أهليته واستحقاقه.

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن أنه يتم توجيه الدعم إلى المستفيد الرئيسي «رب الأسرة»، ويُصرَف حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار إلى أنه إذا تم حذف حساب المستفيد، يمكن التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يومًا من حذف الحساب، عبر الرابط بالضغط هنا، عن طريق الخطوات التالية: «تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات- تقديم الطلب».