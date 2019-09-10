السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يستقبل مدير الشؤون الصحية



المدينة المنورة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي في مركز هيئة الشهداء التوجيهي, حيث أطلعه على الأنشطة التي يقوم بها المركز في حج عام 1440هـ .

وعبر الدكتور الصبحي عن إعجابه بما شاهده من جهد توعوي مبذول ومتقدم تقنيًا , والنقلة الكبيرة في التوعية الرقمية التي يجدها الحاج والزائر, ليحصل على المحتوى بكل يسر وسهولة وباللغات الحية كافة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية.

// انتهى //

13:48ت م

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