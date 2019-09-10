

تبوك 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، ورشة عمل بعنوان "النظام الموحد وطريقة عمله"، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وذلك بمقر الغرفة بمدينة تبوك.

وتناولت الورشة أهمية التعرف بالنظام الموحد الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء وطريقة عمله فيما يخص التراخيص والتسجيل والاستيراد والتصدير والتصنيف.

كما قُدم عرضاً توضيحياً للخدمات المقدمة من قبل الهيئة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، إضافة للمبادرات المنجزة من هيئة الغذاء والدواء التي تسعى لتعزيز وتحقيق رضى المستفيد وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.

وفي ختام الورشة تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور عما تقدمه الهيئة من خدمات، والاستماع لعدد من المقترحات التي طرحت أثناء الورشة، وإيضاح عدداً من المفاهيم المتعلقة بهذا الشأن.

// انتهى //

13:48ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "النظام الموحد وطريقة عمله" ورشة عمل بغرفة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.