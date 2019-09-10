

الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح ومستشاري ومستشارات المركز.

وقدم الدكتور المصيبيح عرضًا عن عمل المركز ودوره في تقديم الإستشارات في المجال النفسي والتربوي والإجتماعي والأسري وفق أحدث الأساليب المواكبة للمتطلبات التنموية.

من جهته أشاد سمو أمير منطقة الرياض بمجالات الاستشارات الأسرية من المتخصصين لما فيه حصر المشكلات ومعالجتها والإصلاح داخل الأسرة بما يعود بالنفع - بإذن الله - على جودة الحياة وأسر سعيدة.

// انتهى //

13:37ت م

0094





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ومستشاري ومستشارات المركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.