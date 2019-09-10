السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية من الأعمال المباركة لقيادتنا الحكيمة



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أعرب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الرعاية الكريمة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 41 في المسجد الحرام خلال المدة من 8 إلى 12 من شهر محرم للعام 1441هـ.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة في تصريح له بمناسبة ختام مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة أن المسابقة وجميع المسابقات والبرامج القرآنية محليًا ودوليًا؛ تعد من الأعمال المباركة لقيادتنا الحكيمة ــ أيدها الله ــ، التي دأب عليها ولاة امرنا في هذه البلاد الغالية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى يومنا هذا - استشعارًا منهم لواجبهم بحمل رسالة الإسلام والعناية بمصادره.

وأضاف : " إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتلك المسابقة ،وغيرها من المسابقات المحلية والدولية للقران الكريم وحفظه وتلاوته وتفسيره كل عام ، ما هو الا حلقة من سلسلة الأعمال الجبارة لوزارة الشؤون الإسلامية المباركة وحرص منها لإنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة ،التي تتضمن العطاء الدائم والدعم المستمر لكل ما من شأنه خدمة القران الكريم ".

// انتهى //

13:20ت م

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