السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل توقع اتفاقية تعاون لدعم الجمعية البيطرية السعودية



الأحساء 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

وقعت جامعة الملك فيصل ممثلة في الجمعية البيطرية

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية الدكتور فيصل المذن، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية للعاملين في مجال الطب البيطري عبر إقامة ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في هذا المجال وتقديم البرامج التوعوية للمجتمع.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل عدد من المجالات في علوم الطب البيطري من تطوير وتدريب واستشارات وتوعية صحية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية والعملية الحديثة واستضافة وتنظيم المؤتمرات ورعايتها وتقديم الخدمات التطويرية للجمعية وأنظمتها الإدارية، وتفعيل دورها مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

13:18ت م

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الأحساء 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسوقعت جامعة الملك فيصل ممثلة في الجمعية البيطرية السعودية أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الوطنية، تهدف إلى دعم الطب البيطري وتطويره في مختلف المجالات العلمية والعملية، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالهفوف.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية الدكتور فيصل المذن، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية للعاملين في مجال الطب البيطري عبر إقامة ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في هذا المجال وتقديم البرامج التوعوية للمجتمع.وأضاف أن الاتفاقية تشمل عدد من المجالات في علوم الطب البيطري من تطوير وتدريب واستشارات وتوعية صحية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية والعملية الحديثة واستضافة وتنظيم المؤتمرات ورعايتها وتقديم الخدمات التطويرية للجمعية وأنظمتها الإدارية، وتفعيل دورها مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:18ت م0087

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