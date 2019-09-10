

نجران 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بالقطاع السياحي في مناطق المملكة كافة، واعتماده كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح.

واستعرض سموه خلال اللقاء تقرير إنجازات مركز خدمات الاستثمار خلال الربع الثاني من عام 2019 م، مشتملاً على مشاريع الإيواء السياحي الحالية في المنطقة التي بلغت ١٧٣ مشروعاً منها ٣٣ فندقاً و ١٤٠ شقة مفروشة، كما اشتمل التقرير على المشاريع التي ساهم الفرع في تطويرها، إضافة إلى الرؤية المستقبلية لمركز الاستثمار السياحي بمنطقة نجران.

وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول جهود فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، مؤكداً سموه أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة العمل في الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها منطقة نجران ومحافظاتها.

// انتهى //

13:13ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن هذلول يتسلم تقرير إنجازات مركز خدمات الاستثمار السياحي بمنطقة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.