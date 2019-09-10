السعودية اليوم / ديوان المظالم يستعرض إصدارته القضائية والقانونية وخدماته الإلكترونية بمؤتمر الابتكار في المكتبات بالمدينة المنورة



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

يشارك ديوان المظالم - من خلال جناح خاص - في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الذي ينظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" خلال الفترة من 10 - 12 محرم الجاري، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، ويحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله –.

ويقدم الديوان من خلال جناحه شرحاً لاختصاصاته، ونبذة عن محاكمه الإدارية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك يستعرض الديوان في جناحه أبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمستفيدين من خلال نظام معين الإلكتروني، وكيفية الاستفادة منها بشكل مثالي يوفر الوقت والجهد على المستفيد، كما يتضمن الجناح عرضاً لآخر إصدارات ومدونات المبادئ والأحكام القضائية الإدارية التي أصدرها الديوان على مدى ستة عقود من الزمن، حتى الوقت الحالي الورقية والإلكترونية.

وتأتي مشاركة ديوان المظالم في هذا المعرض تأكيدًا لحرصه على تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات الدولة، وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون، بالإضافة إلى رفع الوعي القضائي ونشر الثقافة الحقوقية، تحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية التي تضمنتها خطته الاستراتيجية 2020م.

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12:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.